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    • Haberler
    • 06.09.2022 14:11
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    • 06.09.2022 14:11
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    Ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Ücretli öğretmene kadro son dakika açıklama geldi mi? 540 gün boyunca prim ödemesi bulunan...

    Ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Sorusu arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Ücretli öğretmenlere kadro iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. 540 gün boyunca prim ödemesi bulunan öğretenlere kadro verileceği iddiaları dolaşmaya başladı. Bu konuda resmi açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Ücretli öğretmene kadro son dakika açıklama geldi mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmene kadro verilecek mi?

    Ücretli öğretmenlere kadro haberi hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal medyada yayılan iddiaların hemen ardından ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki, Ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Ücretli öğretmene kadro son dakika açıklama geldi mi? İşte merak edilenler!

    Ücretli öğretmenlik yapanlar arama motorları üzerinden sosyal medyada yayılan iddialar sonrası "Ücretli öğretmenlere kadro mu verilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Ücretli öğretmenlerin ders saat ücretleri 2022 yılında 28 TL olarak belirlendi. Geçmiş yıllardaki tecrübelerde gerekli şartları taşıyan ücretli öğretmenler kadroya verilmişti.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO MU VERİLDİ?

    5 yıl yani 540 gün sigorta primi ödemesi bulunan sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro verileceği iddia edildi. İddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

    Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

        Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

        1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.



        2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

        3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

        4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

        5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
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