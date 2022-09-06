Ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Ücretli öğretmene kadro son dakika açıklama geldi mi? 540 gün boyunca prim ödemesi bulunan...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO MU VERİLDİ?

5 yıl yani 540 gün sigorta primi ödemesi bulunan sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro verileceği iddia edildi. İddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.



Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.