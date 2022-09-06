Tarih verildi! Kimler EYT'li olacak, şartları neler? 6 Eylül EYT'de SON DAKİKA bugün durum nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda sözleşmeli personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hakkında "Sözleşmeli Personel konusunu çözüyoruz. Önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konudaki çalışmamızı bitirmek üzereyiz" ifadelerini kullandı. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve konu hakkında merak edilenler...
EYT'DE SON DURUM NE?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi.
Bakan son Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir." ifadelerini kullandı.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar normal şartlarda kısmi emeklilik şartlarını yerine getirdiğinde emekli olabiliyordu. Çalışmanın 2022 yılı bitmeden netleşmesi ve 2023 yılında da yasalaşması bekleniyor.