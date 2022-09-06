Satışlarda durgunluk şoku! Sıfır, 2. el araba fiyatları düşer mi 2022? Eylül ayı Peugeot, Renault, Ford 0 ve 2. el araba fiyatları nasıl?

"BANA 0 ARAÇ GELECEKTİ AMA BEN YASADAN DOLAYI İPTAL ETTİRDİM"

Oto galeri sahibi Yusuf Efe de "Şu an bende sıfır araç yok. Sıfır araç gelecekti bana ama bu yasadan dolayı iptal ettirdim. Genel olarak bir durgunluk var piyasada, fiyat olarak da yaklaşık yüzde 6-8 düşüş yaşandı. 15-20 gün sonra tekrar piyasa açılacak diye düşünüyoruz. Ben bir galerici olarak sıfır arabaların galeriden alınmasına karşıyım" diye konuştu.

Oto galerici İrfan Çeçen "Açıkçası bu yasanın çıkması galericiler açısından iyi oldu. Ben yasadan dolayı ikinci elde hareketlilik yaşanır diye düşünüyorum. Bayiler zaten galericilere sıfır araç vermiyordu" dedi.

Oto galeri sahibi Esat Aydın "Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül'den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz.

Aslında bu uygulamanın bayiden çıkarken yapılması lazım çünkü şahıslar bu aracı alıp satabiliyor. Şahıslardan bu araçları biz temin ediyoruz, bayiler zaten bize satış yapmıyor. Şahıslara bu yasa getirilmediği sürece bu olay devam edecek. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi.

Öte yandan haziran ayında 80 bin adetleri aşan Otomobil ve Hafif Ticari Araç satışları temmuzun ardından ağustos ayında da geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre, Ağustos 2022'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 daralarak 48 bin 336 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 21.3 düşerek 35 bin 230 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 4.3 düşerek 13 bin 106 adet olarak gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ise otomobil ve hafif ticari araç satışındaki düşüş yüzde 18.2'yi buldu.