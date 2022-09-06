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    • Haberler
    • 06.09.2022 16:43
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    • 06.09.2022 16:43
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    Satışlarda durgunluk şoku! Sıfır, 2. el araba fiyatları düşer mi 2022? Eylül ayı Peugeot, Renault, Ford 0 ve 2. el araba fiyatları nasıl?

    Araç satın almak isteyenler sık sık 2. el araba fiyatları düşer mi sorusuna cevap arıyor. Araba satışlarında yaşanan durgunluk nedeniyle fiyatların düşüp düşmeyeceği merak edildi. Hükümetin araba fiyatlarıyla ilgili hamlesi sonrası araba fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları değişti. Araba pazarları boş kaldı. Satışta olan arabalara talep olmaması fiyatları daha da aşağıya çekti. Peki, sıfır araba fiyatları düşer mi? 2. el aaba fiyatları düşecek mi 2022? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Sıfır, 2. el araba fiyatları düşer mi 2022?

    Rami'deki açık oto pazarı bir süre öncesine kadar, araç alım-satımında en çok hareketlilik yaşanan noktalardan biriydi. Son zamanlarda ise Rami Açık Oto Pazarı'nda durgunluk yaşanıyor.

    Araç almaya gelenler bütçesine uygun araba bulmakta zorlanırken, aracını satmaya gelenler de alıcı bulamıyor. Hafta sonları dolu olan oto pazarı ise bu hafta sonu boş kaldı.

    2023 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

    2023 yılında ikinci el araba fiyatları maalesef artmaya devam edecektir. Burada en belirleyici faktörlerden birisi kurdaki artış olacaktır. Eğer doların önü alınamazsa fiyatlar belirli oranda her ay artacaktır.


    "15 GÜNDÜR HİÇBİR HAREKET YOK"
    Aracını satmaya gelen Hakan Çukurova "Rami Oto Pazarı şu anda çok durgun, piyasa çok durgun araç satamıyoruz. Buradaki çoğu yerleri de zaten galericiler almış. Ben saat 06.30'da geldim, şahsi aracımla geldim. İnternete de koydum oradan da satamadım" diye konuştu. Rami Açık Oto Pazarı'nda oto galerici olan Altuğ Pakman "15 gündür hiçbir hareket yok.

    Bu mevsimden de kaynaklanıyor ama tabii ekonomiden de kaynaklanıyor. Son 1 haftadır hiç rağbet yok. Eskiye göre hiç hareket yok. Normalde pazar günleri bu cadde dolu olurdu. İnsan kaynardı burası şu anda hiç kimse yok. Suriyeliler de şehir değiştirmeye başladı onlar da arabalarını satıyor. Düşüşü halk bekliyor, düşüş olmaz durgunluk olur. En fazla galericiler karlarında vazgeçer aldıkları fiyata satar ama biz düşüş beklemiyoruz fiyatlarda" dedi.

        "280 BİN LİRALIK ARABA BAKIYORUM AMA YOK"
        Otomobil almaya gelen Engin Ulukaya, "Geçen hafta da gelmiştim, aradığım şartlarda bir araç bulamadım. 350-400 bin liralık araçlar 500-550 bin lira. Televizyonlarda, sosyal medyada fiyatların düştüğü söyleniyor ama şu anda pazarda düşüş yok.

        300-350 bin lira bandında araç bakıyorum, 93-95 model bir araca 85 bin lira istiyorlar. Bu şartlarda nasıl araç alacağız bilmiyorum" diye konuştu.

        Otomobil almaya gelen Hasan Topçu, "Ben otomobil bakıyorum, fiyatlar yüksek, kredi alayım diyorum, kredi de yüksek. Fiyatlar belli olmuyor mesela 5-6 ay önce daha uygundu fiyatlar. 260-280 bin liralık otomobil bakıyorum ama yok. Kredi alabilirsem araç alacağım" diye konuştu.

        "İŞLERİMİZ ÇOK DÜŞMÜŞ DURUMDA"
        Satıcı Erdal Avşar ise "Alıcı ile anlaşmaya çalışıyoruz ama kredi oranları yüksek geldi. Bu da satışımıza engel oluyor. Söylemler bizim satışlarımızı durduruyor ve ya hızlandırıyor. Şu anda duraklama var. Bu duraklama söylemlerden kaynaklanıyor.

        Döviz kurları şu anda yükseliyor, bu yükseliş araçlara da yansıyacak, o yüzden fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğini düşünmüyorum. Mesela 350 bin liraya aldığımız bir aracı 300 bine vermeyiz. Eskiden çok hareketliydi. Ben ayda 30-35 araç satıyordum, şu anda onun yarısını satamıyorum. En son geçen hafta satış yaptım. İşlerimiz çok düşmüş durumda" dedi.

        OTO GALERİCİLERİN 15 EYLÜL TELAŞI
        Bu arada 15 Eylül itibariyle de araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu gelecek. Hal böyle olunca da ellerinde sıfır otomobil bulunan oto galericiler harekete geçti, 15 Eylül'e kadar araçlarını elden çıkarmaya çalışıyor. Oto galeri sahibi Esat Aydın "Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var.

        Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül'den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız, biz ticaret yapıyoruz. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi.

        "BANA 0 ARAÇ GELECEKTİ AMA BEN YASADAN DOLAYI İPTAL ETTİRDİM"
        Oto galeri sahibi Yusuf Efe de "Şu an bende sıfır araç yok. Sıfır araç gelecekti bana ama bu yasadan dolayı iptal ettirdim. Genel olarak bir durgunluk var piyasada, fiyat olarak da yaklaşık yüzde 6-8 düşüş yaşandı. 15-20 gün sonra tekrar piyasa açılacak diye düşünüyoruz. Ben bir galerici olarak sıfır arabaların galeriden alınmasına karşıyım" diye konuştu.

        Oto galerici İrfan Çeçen "Açıkçası bu yasanın çıkması galericiler açısından iyi oldu. Ben yasadan dolayı ikinci elde hareketlilik yaşanır diye düşünüyorum. Bayiler zaten galericilere sıfır araç vermiyordu" dedi.

        Oto galeri sahibi Esat Aydın "Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül'den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz.

        Aslında bu uygulamanın bayiden çıkarken yapılması lazım çünkü şahıslar bu aracı alıp satabiliyor. Şahıslardan bu araçları biz temin ediyoruz, bayiler zaten bize satış yapmıyor. Şahıslara bu yasa getirilmediği sürece bu olay devam edecek. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi.

        Öte yandan haziran ayında 80 bin adetleri aşan Otomobil ve Hafif Ticari Araç satışları temmuzun ardından ağustos ayında da geriledi.

        Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre, Ağustos 2022'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 daralarak 48 bin 336 adet oldu.

        Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 21.3 düşerek 35 bin 230 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 4.3 düşerek 13 bin 106 adet olarak gerçekleşti.

        Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ise otomobil ve hafif ticari araç satışındaki düşüş yüzde 18.2'yi buldu.

            TALEPTE YAVAŞLAMA SİNYALİ
            Otomotiv sektöründeki küresel çip krizi ve Tedarik sorunlarının devam etmesinin satışlardaki etkisini sürdürdüğünü belirten uzmanlar, ağustos ayındaki düşüşte ÖTV matrahlarının uzun süredir güncellenmemesi ve kredi bulmada yaşanan sorunların da etkili olduğunu dile getirdi.

            ODD Genel Sekreteri Hayri Erce, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede, "Hazirandan bu yana tedarik sorunlarının yanında talepte de bir yavaşlama olduğu yönünde sinyaller alıyorduk. Araç bulunurluğu geçtiğimiz aylara göre biraz daha iyi durumda ancak hem maliyet hem de kur kaynaklı fiyat artışları devam ediyor. Taşıt kredilerine erişimde yaşanan zorluklar da yine pazardaki düşüşü tetikliyor" dedi.

            GÜNCELLEME ŞART
            Son olarak Ağustos 2021'de güncellenen ÖTV matrah dilimlerinin de artan fiyatlarla birlikte tüketicilerin üzerinde ciddi baskı kurmayı sürdürdüğünün altını çizen ODD Genel Sekreteri Erce, "Tüketici talebinde ciddi kırılmaya neden olmaması ve pazarın sürdürülebilirliği açısından ÖTV matrahlarının artık bir an evvel güncellenmesi gerekiyor.

            Yüzde 60, 70 gibi matrah dilimlerinde daha çok araç modelinin olması vatandaşın otomobile ulaşımını en azından bir süre daha rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.

            10 ARAÇTAN 8'İ YÜZDE 80'LİK ÖTV'DEN SATILDI
            ODD açıkladığı ağustos ayı verilerinde ÖTV dilimlerine göre otomobil satışlarına da yer verdi. Buna göre, ağustos ayına gelindiğinde otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların yüzde 82.7'si benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 80'lik vergi diliminde yer aldı.

            Benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 70'lik vergi diliminde yer alan otomobillerin oranı ise yalnızca yüzde 2.8 olarak gerçekleşti.

            SUV'LAR PAZARDAN YÜZDE 40 PAY ALDI
            Ocak-Ağustos döneminde gövde tiplerine bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi 142 bin 559 adetle SUV otomobiller oldu.

            Bu gövde tipini, yüzde 36.9 pay ve 130 bin 856 adetlik satışla Sedan otomobiller, yüzde 20.8 pay ve 73 bin 840 adet satışla HB otomobiller takip etti.

            Yakıt tiplerine bakıldığında ise benzinli otomobiller 250 bin 401 adet satış ve yüzde 70 payla zirvede yer aldı. Bu dönemde, dizel otomobiller 60 bin 316 adetle pazardan yüzde 17 pay alırken, hibritlerin payı 34 bin 265 adetle yüzde 9.7 oldu.
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            Haberler Haberler Satışlarda durgunluk şoku! Sıfır, 2. el araba fiyatları düşer mi 2022? Eylül ayı Peugeot, Renault, Ford 0 ve 2. el araba fiyatları nasıl?
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