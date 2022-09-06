Satışlarda durgunluk şoku! Sıfır, 2. el araba fiyatları düşer mi 2022? Eylül ayı Peugeot, Renault, Ford 0 ve 2. el araba fiyatları nasıl?

Rami'deki açık oto pazarı bir süre öncesine kadar, araç alım-satımında en çok hareketlilik yaşanan noktalardan biriydi. Son zamanlarda ise Rami Açık Oto Pazarı'nda durgunluk yaşanıyor.
Araç almaya gelenler bütçesine uygun araba bulmakta zorlanırken, aracını satmaya gelenler de alıcı bulamıyor. Hafta sonları dolu olan oto pazarı ise bu hafta sonu boş kaldı.
2023 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
2023 yılında ikinci el araba fiyatları maalesef artmaya devam edecektir. Burada en belirleyici faktörlerden birisi kurdaki artış olacaktır. Eğer doların önü alınamazsa fiyatlar belirli oranda her ay artacaktır.
"15 GÜNDÜR HİÇBİR HAREKET YOK"
Aracını satmaya gelen Hakan Çukurova "Rami Oto Pazarı şu anda çok durgun, piyasa çok durgun araç satamıyoruz. Buradaki çoğu yerleri de zaten galericiler almış. Ben saat 06.30'da geldim, şahsi aracımla geldim. İnternete de koydum oradan da satamadım" diye konuştu. Rami Açık Oto Pazarı'nda oto galerici olan Altuğ Pakman "15 gündür hiçbir hareket yok.
Bu mevsimden de kaynaklanıyor ama tabii ekonomiden de kaynaklanıyor. Son 1 haftadır hiç rağbet yok. Eskiye göre hiç hareket yok. Normalde pazar günleri bu cadde dolu olurdu. İnsan kaynardı burası şu anda hiç kimse yok. Suriyeliler de şehir değiştirmeye başladı onlar da arabalarını satıyor. Düşüşü halk bekliyor, düşüş olmaz durgunluk olur. En fazla galericiler karlarında vazgeçer aldıkları fiyata satar ama biz düşüş beklemiyoruz fiyatlarda" dedi.