O tarihte ziller çalacak! Okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ne zaman?

Okulların açılışı iiçin nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrenci okulların açılış tarihi hakkında detayları merak ediyor. İşte detaylar...
2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.
YAZ TATİLİNİN BİTİMİNE KAÇ GÜN KALDI?
Yaz tatilinin son ayını da geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler; (5 Eylül) gün itibariyle 7 gün daha tatillerine devam edecek.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 eylülde eğitime başlarken 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri ise 5 Eylül pazartesi bugün ders başı yaptı.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatil yaşanacak.