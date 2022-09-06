O tarihte ziller çalacak! Okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ne zaman?

YAZ TATİLİNİN BİTİMİNE KAÇ GÜN KALDI?

Yaz tatilinin son ayını da geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler; (5 Eylül) gün itibariyle 7 gün daha tatillerine devam edecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 eylülde eğitime başlarken 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri ise 5 Eylül pazartesi bugün ders başı yaptı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatil yaşanacak.