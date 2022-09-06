Milyonlar bekliyordu! İmparator Netflix'te! Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak 2022? Netflix Fatih Terim belgeseli YAYIN TARİHİ

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olan Terim, babasıyla birlikte pek çok farklı işlerde çalışmıştır. Futbol kariyerine Adana Demirspor'da kaleci olarak başlamıştır. 1974 yılında 1 milyon 650 bin liraya Galatasaray'a transfer olmuştur. 20 Nisan 1975 tarihinde Türkiye - İsviçre maçında ilk kez milli olarak forma giymiştir. Daha sonra kariyerine antrenör olarak devam eden Fatih Terim, 1987 yılında Ankaragücü'nün başına geçmiştir. Takıma büyük başarılar kazandıran Terim, 1980-1990 yılları arasında Göztepe'yi çalıştırmıştır. 1990 senesinde A milli takımını çalıştıran Alman teknik direktör Sepp Piontek'in yardımcılığını yapmıştır. 1993 yılında ise milli takımın başına geçmiştir ve 1996'da takımı Avrupa şampiyonasına götürmüştür. Bu dönemde pek başarı gösteremeyen Fatih Terim, tekrar Galatasaray'ın başına gelmiştir. 1996-2000 yıllarında takımı 4 kez şampiyon yapmıştır.

2000 yılında ilk kez UEFA kupasını Türkiye'ye kazandırmıştır. 200-2001 sezonunda kariyerine İtalyan takımı Fiorentina'nın başına geçerek devam etmiştir. Daha sonra 2003 senesine kadar Milan takımını yönetmiştir. Bunun yanında aynı yıl içerisinde yeniden Galatasaray'a gelmiştir. Ancak aldığı üst üste başarısızlıklar sonucu 2004'te görevinden men edildi. 2005 yılında tekrar milli takımın teknik direktörü olmuştur. 19 Ekim 2009 tarihinde ise görevinden ayrılmıştır. 17 Mayıs 2011'de 3. kez Galatasaray'ın başına geçmiştir. 2012 senesinde 5 şampiyonluk ile lig tarihinin en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktörü olmuştur.