Lezzeti dillere destan olacak! Eylül ayında hangi balık yenir? Mutlaka o balıkları tercih edin!

1 Eylül'de Balık avı sezonunun açılmasıyla birlikte sağlık deposu balık, sofralardaki yerini almaya başladı. Bu nedenle Eylül ayında hangi balığın yenmesi gerektiğini merak edenler arama motorlarına yöneldi. İşte av sezonunun başlamasıyla tercih edilmesi gereken o balıklar...