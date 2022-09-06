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    • Haberler
    • 06.09.2022 10:42
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    • 06.09.2022 10:42
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    JTİ, Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M Eylül ayı güncel sigara fiyatları! Sigaraya 2 lira zam geldi mi?

    Sigara zammı hakkında konular araştırılmaya başlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında güncel sigara fiyatları yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Sigaraya 2 lira zam geldi mi?

    ÖTV zammının ardından JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubuna uygulanan peş peşe sigara zammının ardından sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddiları gündeme geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan da sigara zammı son dakika açıklaması geldi. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyaları ne kadar? İşte merak edilenler...

    SİGARAYA ZAM SİNYALİ!

    Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini duyurdu.

    "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " dedi.

    SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Son sigara zammının ardından JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'ye yükselmişti. Yeni zammın uygulanması halinde en ucuz sigara 29,5 ve en pahalı sigara 32 TL'ye yükselecek.

        ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK!

        2022 yılında sigara fiyatlarına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi sigara fiyatlarına uygulanmayacak.

        ÖTV ZAMMI UYGULANMIŞTI!

        Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıktı

        İLK ZAM JTI GRUBUNA GELMİŞTİ

        Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam yapıldığını 1 Temmuz Cuma günü duyurmuştu.

        GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

        Camel: 28,00 TL
        Chesterfield: 27,50 TL
        Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 31,00 TL
        Imperial Classic Red: 28,00 TL
        Kent Slims: 29,00 TL
        L&M: 27,50 TL
        Lark: 28,00 TL
        LD: 27,50 TL
        Marlboro Edge: 29,00 TL
        Marlboro Roll 50: 29,00 TL
        Marlboro Touch: 30,00 TL
        Marlboro: 31,00 TL
        Monte Carlo: 27,50 TL
        Muratti Blu: 28,00 TL
        Muratti: 29,00 TL
        Parliament: 31,50 TL
        West Grey SL (Uzun): 28,50 TL
        Winston: 29,00 TL
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        Haberler Haberler JTİ, Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M Eylül ayı güncel sigara fiyatları! Sigaraya 2 lira zam geldi mi?
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