Fiyatlar arttı liste güncellendi! 2022 Eylül ayı bakır ve demir fiyatları ne kadar? 2022 güncel demir, bakır KG kaç TL?

Demir ve bakır fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte fiyatlar güncellendi. İşte yeni bakır ve demir fiyatları...
EYLÜL 2022 BAKIR FİYATLARI
Soyma Bakır Hurda Fiyatı 127,00 TL
Lama Bakır Hurda Fiyatı 127,00 TL
Antigron Kırma Bakır ( Kalın Kırma ) Hurda Fiyatı 127,00 TL
TTR Kırma Bakır ( İnce Kırma ) Hurda Fiyatı 127,00 TL
Külçe Bakır %98 Hurda Fiyatı 110,00 TL
Bakır Talaşı Hurda Fiyatı 113,00 TL
Kırkambar Kırma Bakır Hurda Fiyatı 115,00 TL
Kırkambar Bakır ( Bobin, Yanık Boru ) Hurda Fiyatı 113,00 TL
Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) Hurda Fiyatı 120,00 TL
Kızıl Talaşı RG5 Hurda Fiyatı 110,00 TL