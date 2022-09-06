Fiyatlar arttı liste güncellendi! 2022 Eylül ayı bakır ve demir fiyatları ne kadar? 2022 güncel demir, bakır KG kaç TL?

Sivas 15450 ₺ 15350 ₺ 15250 ₺

Diyarbakır 15400 ₺ 15400 ₺ 15000 ₺

Mardin 15400 ₺ 15400 ₺ 15000 ₺

Van 15500 ₺ 15500 ₺ 15100 ₺

DEMİR FİYATLARI NEYE BAĞLI?

Artışın en önemli nedeninin dünya piyasalarındaki genel artış trendi olduğunu söyleyen Yassı Çelik İhracat Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Sergen, "Demir fiyatları bütün dünyada döviz bazında artıyor, kurlar da artınca fiyatlar TL bazında çok yüksek oluyor" dedi.