Başkan Erdoğan'dan müjde! İcra affı geldi! İcra affı başvuruları ne zaman? 2 bin liraya kadar...

Kabine Toplantısı Sonrası açıklamalarda bulunan Başkabn Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi. İcra affı gelecek mi sorularına cevap arayan vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor.
İCRA AFFI GELECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır." diyerek vatandaşa beklediği müjdeyi verdi.