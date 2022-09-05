Başkan Erdoğan'dan müjde! İcra affı geldi! İcra affı başvuruları ne zaman? 2 bin liraya kadar...

YENİ DÜZENLEMEYLE 2 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLAR İCRADAN DÜŞECEK.

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.