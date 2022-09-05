Sigaraya 2 lira zam geldi mi? ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M 5 Eylül Pazartesi güncel sigara fiyatları

SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Son sigara zammının ardından JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'ye yükselmişti. Yeni zammın uygulanması halinde en ucuz sigara 29,5 ve en pahalı sigara 32 TL'ye yükselecek.