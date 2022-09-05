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    • 05.09.2022 22:00
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    • 05.09.2022 22:25
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    OKİ Sosyal Konut Projesi detayları neler? TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?

    En merak edilen konular arasında ise TOKİ Sosyal Konut Projesi yer alıyor.. Peki, Kabine Toplantısı sosyal konut kararları neler? TOKİ sosyal konut son durum ne? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    OKİ Sosyal Konut Projesi detayları neler?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında detayların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte TOKİ sosyal konut projesi hakkında tüm merak edilenler...

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


    TOKİ başvuruları ile ilgili ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum proje ile ilgili bazı bilgileri verdi.

    "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

        Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
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