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    • Haberler
    • 05.09.2022 14:11
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    • 05.09.2022 14:11
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    Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Sağanak yağışa dikkat! 5,6,7 Eylül HAVA DURUMU raporu! O iller tehlike altında!

    Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere birçok ili için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Samsun, Giresun, Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'da yağışların şiddetli olacağı belirtiliyor. Öte yandan Marmara'ya bugün ve yarın için saat verildi, fırtına uyarısı yapıldı. Peki, 5,6, 7 Eylül hava durumu nasıl olacak? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji’den uyarı! Sağanak yağışa dikkat!

    Sabah saatlerinden itibaren İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı yapııldı. ; Marmara, Karadeniz ile Göller Yöresi gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji atrafından yapılan son uyarılar ve güncel hava durumu...

    HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

    Yağışların; Samsun, Giresun, Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece düşecek.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

    Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

    Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


        Meteoroloji Genel Müdürlü, Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın bugün saat 12:00 ile yarın 23:50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerektiği konusunda uyardı.

        KARADENİZ'DE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

        Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

        Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

        5 EYLÜL GÜNCEL HAVA DURUMU

        BURSA °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 26°C

        Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DENİZLİ °C, 33°C

            Parçalı ve az bulutlu

            İZMİR °C, 32°C

            Az bulutlu ve açık

            MUĞLA °C, 33°C

            Az bulutlu ve açık

            ANKARA 17°C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI 15°C, 29°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR 16°C, 26°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA 20°C, 29°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 23°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 27°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            KASTAMONU °C, 26°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            SİNOP °C, 25°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 28°C

            Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 23°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 24°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            TRABZON °C, 26°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            ERZURUM °C, 30°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KARS °C, 27°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 33°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            VAN °C, 29°C

            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 40°C

            Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 37°C

                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 38°C

                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 39°C

                Az bulutlu ve açık

                5,6,7 EYLÜL HAVA DURUMU

                Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
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                Haberler Haberler Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Sağanak yağışa dikkat! 5,6,7 Eylül HAVA DURUMU raporu! O iller tehlike altında!
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