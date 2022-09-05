Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Sağanak yağışa dikkat! 5,6,7 Eylül HAVA DURUMU raporu! O iller tehlike altında!

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı yapııldı. ; Marmara, Karadeniz ile Göller Yöresi gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji atrafından yapılan son uyarılar ve güncel hava durumu...
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK
Yağışların; Samsun, Giresun, Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.