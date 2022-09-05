2022 EHLİYET AFFI GELECEK Mİ?

Ehliyet affı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Milyonlarca kişi sosyal medyada ehliyet affı hakkında araştırmalara başladı. Affın 2022 senesi içersinde geleceği tahmin ediliyor. Konu hakkında güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

ALKOLDEN ALINAN EHLİYET AFFI VAR MI?

Alkolden ehliyet kaptırma affı konusunda henüz net bir karar söz konusu değildir. Sürücü belgenizi geri almak adına trafik birimine, trafik denetleme şube müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. Alkolden ehliyet kaptırma affı konusunda bir karar yok.