DGS tercih sonuçları açıklandı mı? AİS ÖSYM DGS yerleştirme sonuç EKRANI! DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın ter döktüğü DGS sınavının ardından sonuçlar açıklandı ve tercih işlemleri sona erdi. 1 Eylül'de sona eren tercihlerin ardından DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih merek ediliyor. Peki 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...