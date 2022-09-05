DGS tercih sonuçları açıklandı mı? AİS ÖSYM DGS yerleştirme sonuç EKRANI! DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın ter döktüğü DGS sınavının ardından sonuçlar açıklandı ve tercih işlemleri sona erdi. 1 Eylül'de sona eren tercihlerin ardından DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih merek ediliyor. Peki 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulandı.
2022 DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı.
Geçen yıl tercihler 7 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 14 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bu yıl tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması bekleniyor.