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    • Haberler
    • 05.09.2022 16:24
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    • 05.09.2022 16:24
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    Bursluluk parası ne kadar oldu 2022? İOKBS 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk parası ne zaman yatacak? PYBS parası hangi aylarda ödenecek?

    4 Eylül'de yapılan sınavın ardından Bursluluk parası ne kadar? 2022 bursluluk parası kaç TL? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla bursluluk sınavını gerçekleştirmişti ve öğrenciler bu sene bursluluk parası miktarını merak edip araştırmaya başladı. Öğrenciler ve velileri oldukça heyecanlı, bir yandan da 2022 PYBS İOKBS ilköğretim, lise burs ücreti ne kadar? Sorgulamasını yapar oldu. Peki bursluluk sınavını kazananlar ne kadar ücret alabilecek, kaç ayda bir ödeniyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bursluluk parası ne kadar oldu 2022? İOKBS 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk parası ne zaman yatacak? PYBS parası hangi aylarda ödenecek?

    Bursluluk parası ne kadar? 2022 bursluluk parası kaç TL? 2022 PYBS İOKBS ilköğretim, lise burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İOKBS bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi ve şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

    2022 İOKBS BURS MİKTARI

    Eski ismiyle Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, yeni ismi ise İOKBS bursu. En yüksek puanı elde eden öğrenciden en düşük puanına göre sıralanır.

    En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle 663.87 TL ücret alır. Fakat enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Hali hazırda 2022 İOKBS ücreti 663.87 TL'dir.

    Yıllara Göre Burs Ücretleri;

    2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

    2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

    2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

    2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

        2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

        2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

        2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

        2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

        İOKBS BURSU KAZANANLAR NE YAPMALI?

        Bugün düzenlenen İOKBS sınavında başarılı bir puan elde eden öğrenciler, bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin eğitim aldıkları ya da kayıt işleminde bulundukları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşmiş olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sona ermiştir.
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        Haberler Haberler Bursluluk parası ne kadar oldu 2022? İOKBS 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk parası ne zaman yatacak? PYBS parası hangi aylarda ödenecek?
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