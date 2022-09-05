AİS ÖSYM DGS yerleştirme sonuç EKRANI! DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

DGS tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Gündemde en çok araştırılan sorular arasında Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yer alıyor. 2022 DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başladı ve ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı. İşlemlerini gerçekleştiren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki ÖSYM, 2022 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu mu? İşre ayrıntılar...
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulandı.
2022 DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı.
Geçen yıl tercihler 7 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 14 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bu yıl tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması bekleniyor.