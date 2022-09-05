AİS ÖSYM DGS yerleştirme sonuç EKRANI! DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

DGS tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Gündemde en çok araştırılan sorular arasında Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yer alıyor. 2022 DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başladı ve ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı. İşlemlerini gerçekleştiren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki ÖSYM, 2022 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu mu? İşre ayrıntılar...