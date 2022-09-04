YUVAM HESABI NEDİR, NE KADAR KAZANDIRIR?

YUVAM, yurtdışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurtdışındaki şirketlerinin tasarruflarını Türkiye'deki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan ve Merkez Bankası'nca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi verilen avantajlı bir Türk lirası hesap türü olarak tanımlandı. Avantajları ise, "YUVAM Hesabı açtırmak tasarruflarınızı kur riskine karşı korur. Merkez Bankası'nca kur koruma güvencesi vardır. Vade sonunda ana para garantisinin yanı sıra ilave getiri sağlar. YUVAM hesabı açtırırken tutarda üst veya alt limit bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman hesap açtırabilirsiniz" şeklinde sıralandı.

Merkez Bankası YUVAM hesabı ile ilgili bir de soru-cevap bölümü hazırladı. Burada verilen bilgilere göre YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden, Merkez Bankası tarafından vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri sağlanacak.