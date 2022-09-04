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    • Haberler
    • 04.09.2022 13:44
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    • 04.09.2022 13:44
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    Elmalı güreşlerini kim kazandı? Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Elmalı güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLE

    670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri devam ediyor. Antalya Elmalı'da gerçekleştirilen güreşleri vatandaşların yoğun ilgisiyle tüm heyecanıyla sürüyor. 30 Ağustos 2022 Salı akşamı 21:00'da başlayan Elmalı güreşlerinin kazananı merak ediliyor. Etkinlik 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 18:00'da sona erecek. Peki Elmalı güreşlerini kim kazandı? Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil kimdir? İşte Elmalı güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLEME EKRANI!

    ELMALI GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI?

    Elmalı güreşlerini kim kazandı? Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil kimdir? soruları gündemde yer alıyor. 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri bugün sona erecek. Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen etkinliği izlemek isteyenler araştırmlara koyuldu. Elmalı güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLEME linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    ELMALI GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI, BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

    Kırkpınar'ın son başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar ve Elmalı başpehlivanı İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil başta olmak üzere 80 başpehlivan ile yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Elmalı güreşleri bugün (4 Eylül 2022 Pazar) yapılan başpehlivanlık final müsabakasıyla saat 18:00'da sona erecek.

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    ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ ETKİNLİK PROGRAMI

    670. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreş Müsabakaları 2-3-4 Eylül 2022 tarihlerinde, Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda yapılacaktır. Aynı zamanda yöre halkı ve misafirler için şenlik niteliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında, 30 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar her akşam saat 21.00'de bir konser; 31 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de ise konser öncesi, Cumhuriyet Meydanı'nda başlamak üzere Temsili Yörük Göçü etkinliği gerçekleştirilecektir. Konser programına ilişkin bilgiler görsellerde yer almaktadır.

        ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA

        Her yıl ünlü başpehlivanların ve 1000'in üzerinde pehlivanın kol bağladığı; geçmişi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden de eskiye dayanan ve "Türk'ün ilk güreş tuttuğu yer" olarak bilinen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl 670. kez başpehlivan ve pehlivanların mücadelesine sahne olacak. İlçe ve dışından gelen çok sayıda sporseverin, yerli ve yabancı basın mensubunun ilgiyle takip ettiği Yağlı Güreşler, kıran kırana geçen karşılaşmaların yanı sıra hafta boyunca yöre halkı ve konuklara yönelik düzenlenen kültür ve eğlence içerikli etkinlikleriyle de şenlik havasına bürünüyor.
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