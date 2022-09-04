Elmalı güreşlerini kim kazandı? Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Elmalı güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLE

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA

Her yıl ünlü başpehlivanların ve 1000'in üzerinde pehlivanın kol bağladığı; geçmişi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden de eskiye dayanan ve "Türk'ün ilk güreş tuttuğu yer" olarak bilinen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl 670. kez başpehlivan ve pehlivanların mücadelesine sahne olacak. İlçe ve dışından gelen çok sayıda sporseverin, yerli ve yabancı basın mensubunun ilgiyle takip ettiği Yağlı Güreşler, kıran kırana geçen karşılaşmaların yanı sıra hafta boyunca yöre halkı ve konuklara yönelik düzenlenen kültür ve eğlence içerikli etkinlikleriyle de şenlik havasına bürünüyor.