Elmalı güreşlerini kim kazandı? Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Elmalı güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLE

Elmalı güreşlerini kim kazandı? Elmalı güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil kimdir? soruları gündemde yer alıyor. 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri bugün sona erecek. Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen etkinliği izlemek isteyenler araştırmlara koyuldu. Elmalı güreşleri TRT AVAZ CANLI İZLEME linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ELMALI GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI, BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?
Kırkpınar'ın son başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar ve Elmalı başpehlivanı İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil başta olmak üzere 80 başpehlivan ile yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Elmalı güreşleri bugün (4 Eylül 2022 Pazar) yapılan başpehlivanlık final müsabakasıyla saat 18:00'da sona erecek.
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ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ ETKİNLİK PROGRAMI
670. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreş Müsabakaları 2-3-4 Eylül 2022 tarihlerinde, Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda yapılacaktır. Aynı zamanda yöre halkı ve misafirler için şenlik niteliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında, 30 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar her akşam saat 21.00'de bir konser; 31 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de ise konser öncesi, Cumhuriyet Meydanı'nda başlamak üzere Temsili Yörük Göçü etkinliği gerçekleştirilecektir. Konser programına ilişkin bilgiler görsellerde yer almaktadır.