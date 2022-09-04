DYK kursları BAŞLADI MI? DYK sınıfları belli oldu mu? 2022 MEB DYK kursları kaç ders, dersler kaç dakika? Kurs ÜCRETİ ne kadar? soruları binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. DYK kursları öğrenci başvuruları 27 Ağustos - 2 Eylül 2022 tarihlerinde alındı. Kurs sınıflarıları da 3 Eylül'de oluşturulmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde!