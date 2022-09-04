DYK kursları BAŞLADI MI? DYK sınıfları belli oldu mu? 2022 MEB DYK kursları kaç ders, dersler kaç dakika? Kurs ÜCRETİ ne kadar? soruları binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. DYK kursları öğrenci başvuruları 27 Ağustos - 2 Eylül 2022 tarihlerinde alındı. Kurs sınıflarıları da 3 Eylül'de oluşturulmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde!
DYK KURSLARI BAŞLADI MI?
Kurs sınıfları 3-4 Eylül 2022 tarihinde oluşturulacak.
MEB 2022 DYK TAKVİMİ!
27 Ağustos - 2 Eylül 2022: Öğrenci başvurularının alınması.
3-4 Eylül 2022: Kurs sınıflarının oluşturulması.
5 Eylül 2022: Kursların başlaması.
9 Haziran 2023: Kursların tamamlanması.
DYK KURSLARI KAÇ DERS, DERSLER KAÇ DAKİKA?
Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakika olacak.
Kurslar; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günlerde kurs olmayacak.