5,6,7,8,9,10,11. sınıf Bursluluk taban tavan puanları ve boş kontenjanlar! 4 Eylül İOKBS Bursluluk sınavı kaç net kaç puan? PYBS Bursluluk puanları kaç?

2022 İOKBS bursluluk sınavı taban puanları boş kontenjanlar hakkında aramalar hız kazandı. Bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar? 4 Eylül tarihinde tamamlanacak bursluluk sınavına giriş yapacak binlerce öğrenci taban puan boş kontenjan bilgisini sorguluyor. Sınava 5,6,7,8,9,10,11. sınıflar giriş yapıyor. Peki, 2022 bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar? Bursluluk sınavı taban puanları boş kontenjanlar nasıl? İşte merak edilenler!
5,6,7,8,9,10,11. SINIF BURSLULUK TABAN TAVAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR!
2022 bursluluk tavan ve taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Geçen senelere ait puanlar şu şekildeydi;
5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
6. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100