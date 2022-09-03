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    • Haberler
    • 03.09.2022 07:01
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    • 03.09.2022 07:01
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    Safer ayının ilk gecesi neler yapılır? Safer ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte ile ilgili hadisler ve ayetler!

    Safer ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Safer ayının ilk gecesi neler yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay Safer ayı ile ilgili bilgiler Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu ve neden bela ayı olduğu, tarihte neler yaşandığı gibi konular da araştırma konusu oldu. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Safer ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir?

    Müslüman alemi gündemde sıklıkla Safer ayında neler yapılır? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Muharrem ayının sona ermesinin ardından Hicri takvime göre ikinci önemli ay olan Safer ayının neden bela ayı olarak nitelendirildiği, önemi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Safer ayı nedir, yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? Tarihte acı şeylerin yaşandığı ve Müslüman vatandaşların sıkıntılar çektikleri Safer ayı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Safer ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Safer ayının ilk gecesi neler yapılır? Safer ayı ile ilgili hadisler ve ayetler!

    SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR

    Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM' aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

    1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

    2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

    3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

    4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

    Selam verdikten sonra:

    7 defa "Estağfirullah El Azimé

    11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

    SAFER AYI ZİKİRLERİ

    " ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."

    Anlamı:

    "Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.."

    "YA DAFİAL BELAYA İDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR."

    Anlamı:

    "Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter."

        "LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM"

        Anlamı:

        "Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."

        " ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."

        Anlamı:

        "Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.."

        SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

        İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor.'On bir ayın sultanı' diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut 'Müslümanların bayramı' dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında 'gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay' olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor.Belalardan korunmak için sadaka verilmesi öneriliyor.
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        Haberler Haberler Safer ayının ilk gecesi neler yapılır? Safer ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte ile ilgili hadisler ve ayetler!
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