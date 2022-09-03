Hicrî ayların ikincisi olan Safer Ayında yapılacak ibadetler merak ediliyor. 2022 yılında Safer Ayı 28 Ağustos'a denk geliyor. Hz. Muhammed'in Safer Ayında ettiği dua şöyledir; "Allahümme bârik lenâ bi duhulissafer vahtimlena bil' hayri ve'zzafer." Anlamı ise "Allah'ım! Safer ayının girişini bize mübarek eyle, hayır ve zaferle bu ayı bize tamamlat!"dır. Peki Safer Ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor 2022? İşte Safer Ayında okunacak dualar Türkçe- Arapça, ilk Çarşamba kılınacak namazlar!
SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR 2022?
Safer Ayı 2022 yılında 28 Ağustos'ta başladı. 26 Eylül'e kadar da devam edecek.
SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)
SAFER OKUNACAK DUALAR TÜRKÇE-ARAPÇA
Safer ayında hangi dualar okunur ve hangi zikirler çekilir araştıranlara, Safer ayının kendine has bir ibadet şekli ya da duası olmadığını belirtelim. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.
Bismillahirrahmanirrahim
"E'ûzü bi'llâhi min şerri hâzâ'z-zamâni ve este'îzu bihi min şürûri sâiri'z-zamâni ve e'ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine'l-belâi fi hâzihi's-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fihâ ve ekrimnâ fi's-saferi yâ ekreme'l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi'ş-şuhûra 'aleyye bi's-selâmeti ve's-sa'âdeti ve li-ehli beytî ve li-'akribâî ve li-cemî'i ümmeti Muhammedin 'aleyhi's-salâtü ve's-selâmu bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli's-saferi vahtim lenâ bi'l-hayri ve'z-zafer."
Anlamı:
"Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.
Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh'a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh'ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)'e bereket ve aydınlık kıl. Allâh'ım! Safer'in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle."