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    • Haberler
    • 03.09.2022 22:49
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    • 03.09.2022 22:49
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    İOKBS (PYBS) soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

    Bursluluk sınavına giren binlerce aday soru e cevap anahtarı hakkında araştırmalara başladı. Sınavdan çıkan öğrenciler soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yayınlanacak? PYBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İOKBS PYBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı?

    Bursluluk sınavına giren adaylar soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar...

    BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

    Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

        BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
        Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

        BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Bursluluk sınavı cevap anahtarı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sınavın sona ermesinin ardından 2-7 gün içerisinde soru kitapçığının yayınlanması bekleniyor.
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        Haberler Haberler İOKBS (PYBS) soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
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