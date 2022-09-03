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    • Haberler
    • 03.09.2022 10:44
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    • 03.09.2022 10:44
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    GSB sözlü mülakat ne zaman, hangi tarihte, nasıl yapılacak? İŞKUR 2022 Spor Bakanlığı GSB kura NOTER sonucu İSİM LİSTESİ!

    GSB kura çekimi tamamlandı. İŞKUR tarafından noter huzurunda düzenlenen 1017 sürekli temizlik işçisi alımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı kura duyurusu yapmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi 31 Ağustos'ta yapıldı. Gözler bu kez GSB sözlü mülakata çevirldi. Peki GSB sözlü mülakat ne zaman, hangi tarihte, nasıl yapılacak? İşte Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları TIKLA SORGULA! İŞKUR 2022 GSB NOTER sonucu İSİM LİSTESİ ve diğer detaylar...

    Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları TIKLA SORGULA!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alım için 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Peki GSB sözlü mülakat ne zaman? İşte Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları TIKLA SORGULA! GŞKUR 2022 GSB NOTER sonucu İSİM LİSTESİ! GSB sözlü mülakat soruları!

    İŞKUR 2022 GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü 10:30'da yapıldı.

    2022 GSB 1017 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN*

    Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü mülakata alınacak. Ancak mülakat tarihi henüz duyurulmadı. Sözlü sınav yeri ve tarihleri www.gsb.gov.tr internet sitesinde daha sonra ilan edilecek.

    GSB MÜLAKAT SINAVLARI NASIL OLACAK?

    1) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

    a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

    b) Genel kültür, (40 puan)

    c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

    d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

    2) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

    3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

        4) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

        5) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

        6) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

        7) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

        8) Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır.

        9) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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        Haberler Haberler GSB sözlü mülakat ne zaman, hangi tarihte, nasıl yapılacak? İŞKUR 2022 Spor Bakanlığı GSB kura NOTER sonucu İSİM LİSTESİ!
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