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    • Haberler
    • 03.09.2022 03:01
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    • 03.09.2022 06:59
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    Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor, son gün bugün mü? En fazla emekli promosyonu veren banka hangisi?

    Emekli promsyonunda sona gelindi. Başvurular için son gün bugün. Bu nedenle promosyon ödemelerinden bir an önce faydalanmak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, emekli promosyonu ne zaman bitiyor? Emekli promosyonunda son gün ne zaman? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor?

    Emekli promsyonunda sona gelindi. Başvurular için son gün bugün. Bu nedenle promosyon ödemelerinden bir an önce faydalanmak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, emekli promosyonu ne zaman bitiyor? Emekli promosyonunda son gün ne zaman? İşte konu hakkında detaylar...

    EMEKLİ PROMOSYONU SON GÜN BUGÜN MÜ?

    Emekli promosyonu başvuruları 31 Ağustos günü sona eriyor.

    EN YÜKSEK PRPMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    AKBANK


    Emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyanlara 7.000 TL' ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL verilecek.


    YAPI KREDİ


    2 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere bankadan 7.500 liraya varan ödeme yapılacak. Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenecek.


        GARANTİ BBVA


        Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara 7.250 TL'ye varan nakit promosyon, emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250TL nakit ödül verilecek.


        İŞ BANKASI


        Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere 5000 liraya varan promosyon ve emekli tanıdığını getiren İş Bankası müşterilerine, 500 TL'ye varan Pazarama MaxiPuan verilecek. Başvurular 27 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.


        DENİZBANK


        Emekli maaşlarını 3 yıl süre boyunca Denizbank'a taşıyan emeklilere 1750 liraya varan nakit ödeme yapılacak. 1500 lira altı maaş alanlar 1425 lira, 1500 lira ile 2000 lira arası maaş alanlara 1600 lira, 2500 lira ve üzeri maaş alanlara 1750 lira ödeme yapılacak.

        ING BANK


        Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara 7000 liraya varan promosyon, emekli yakının getirenlere 1250 TL'ye varan promosyon verilecek.


        HALKBANK


        1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.


        TEB


        Emekli maaşını TEB'e taşıyacak olanlara 1500 TL ve altı maaş alanlara 3800 TL, 1500 ile 2499 TL maaş alanlara 4575 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 5500 TL ödeme yapılacak.


        VAKIFBANK


        Emekli maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 500 TL, 1500 ile 2500 TL olanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.


        ZİRAAT BANKASI


        1500 TL ve altı emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 ile 2500 TL arası maaş alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.
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        Haberler Haberler Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor, son gün bugün mü? En fazla emekli promosyonu veren banka hangisi?
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