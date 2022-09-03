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    • Haberler
    • 03.09.2022 10:18
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    • 03.09.2022 10:18
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    Büyük İstanbul depremi ne zaman? Büyük Marmara depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? Deprem mi oldu son dakika 2022?

    Ege Denizi'nde üst üste yaşanan depremlerin ardından konuyla ilgili en merak edilenlerden biri de İstanbul depremi ne zaman sorusu oldu. Uzmanların sık sık uyardığı büyük İstanbul depremi için araştırmalar hızlandı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman? Büyük İstanbul depremi hangi yıl olacak? İşte konu hakkında merak edilenler..

    takvim.com.tr
    Deprem mi oldu son dakika 2022?

    Ege Denizi'nde üst üste yaşanan depremlerin ardından konuyla ilgili en merak edilenlerden biri de İstanbul depremi ne zaman sorusu oldu. Uzmanların sık sık uyardığı büyük İstanbul depremi için araştırmalar hızlandı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman? Büyük İstanbul depremi hangi yıl olacak? İşte konu hakkında merak edilenler..

    BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK?

    Ege Denizi'nde üst üste meydana gelen depremler vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Bu nedenle İstanbul için sık sık uyarısı yapılan Büyük İstanbul Depremi hakkında detaylar merak ediliyor. İşte uzmanlardan gelen açıklamalar...

    'MİNİMUM 7.2, MAKSİMUM 7.6 DEPREM BEKLENİYOR'
    Prof. Dr. Naci Görür, "1999 depremleri gerçekten yer bilimleri açısından enteresan. 1999 depremlerinin geleceği önceden söylenilmişti. 1967 Adapazarı depreminden sonra bilim insanları yaptıkları araştırmalarda Kocaeli mıntıkasında 7'den büyük bir deprem olma olasılığının fazlalaştığını söylediler. Elbette bir şey yapılmadı. 1999 depremi, 1997 senesinde uyarıldı. Bir gecede 20 binden fazla insan öldü. İstanbul'da yaptığımız uyarı hala devam ediyor, uyardığımız deprem hala gelmedi. Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre biz işin son evresine geldik.

        Yaptığımız çalışmalarda Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay hattının kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir. Bu bayağı büyük bir deprem demektir. Bu deprem olduğu takdirde İstanbul'un Marmara kıyılarına yakın olan yerleri en az 9 şiddetinde, kıyılardan uzaklaştıkça da 8 şiddetinde depreme maruz kalır" dedi.

        '320 BİN İNSAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ÖLÜMLE BURUN BURUNA...'
        Prof. Dr. Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahribat görecek binaların sayısı ile ilgili yapılan araştırmaya ilişkin, "Minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa, can hasarı da büyük olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmalarda, İstanbul'da çok büyük tahribat görecek bina sayısının 50 bin civarında olduğunu söylediler. Bu çok ağır hasar demektir. 50 bin binadan vazgeçelim, 10 bin binada sadece ölümlü vakanın olduğunu düşünelim. Geriye kalan 40 bin binada hiç insanın ölmediğini düşünelim. 10 bin bina için her binayı 4 katlı düşünelim, 40 bin kat eder. Her kata 2 daire koyarsak 80 bin daire yapar. Her daire 4 kişi koyarsak 320 bin insan doğrudan doğruya ölümle burun buruna demektir. Bu kadar minimize ettiğimiz halde durum bu. Dolayısıyla olabilecek can kaybını siz hesaplayın. Bu işin şakası yok" dedi.

        EN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

        1766 İstanbul depremi 22 Mayıs 1766 7.1 büyüklüğünde gerçekleşti.17 km derinliğindeki deprem 47 saniye sürdü.

        İSTANBUL BÜYÜK DEPREM NE ZAMAN OLACAK 2022?

        Deprem uzmanı, İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara depremi için beklenen tarihi 2039-2040 olarak açıkladı.

            7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLURSA NE OLUR?

            Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür.
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            Haberler Haberler Büyük İstanbul depremi ne zaman? Büyük Marmara depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? Deprem mi oldu son dakika 2022?
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