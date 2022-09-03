Bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır? 2022 BES iptali işlemi nereden yapılır?

YAPI KREDİ BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Yapı Kredi BES iptali için yapılacak işlemlerden birincisi, bir banka şubesine gitmek. Yanınızda götürdüğünüz kimliğiniz ve verilen iptal formu doldurup teslim ettiğinizde iptal süreciniz başlamış olur. Bir diğer yöntem ise SMS yoludur. Bunun için 2202'ye kısa mesaj yollayarak işlemler başlatılabilir. Ancak telefon numaranızın güncel olması da gerekir. Mesaj T.C kimlik numaranız ve doğum tarihinizi içeren bilgilerden oluşmalıdır. Bir diğer yöntem ise müşteri hizmetleridir. Yapı Kredi 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralarını aramalısınız. Sesli yanıt sistemi yönlendirmelerine uyarak bir müşteri temsilcisine ulaşabilir dilediğimiz işlemi yaptırabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası BES iptal iletişim numarasını arayarak Ziraat BES iptal işlemi talebinizi iletin. Bunun için 0850 202 20 20'yi aramalısınız. Diğer yöntem ise internet şubesinden iptal yöntemidir. Bunun için öncelikle Türkiye Hayat Emeklilik internet şubesine giriş yapmanız ve "Online İşlemler" menüsüne tıklayarak "Bireysel" işlemleri seçmeniz gerekir. Ardından açılan sayfada bireysel emeklilik hesabı sorgulaması yaptıktan sonra işlemlerinize devam edebilirsiniz. Mobil bankacılık üzerinden de BES iptal işlemi yapılabilir. Ana menü üzerinden "Değişiklikler ve Talepler" menüsüne tıklayın ardından Otomatik katılımlı sözleşmeler sayfasına gelerek BES Cayma Talebi menüsü üzerinden iptal işleminizi başlatın.

AKBANK BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Akbank BES iptali için 0216 444 11 11'i arayarak işlemleri başlatabilirsiniz. En yakın Akbank şubesine kimlik belgenizle giderek Akbank AvivaSa bireysel emeklilik iptali gerçekleştirebilirsiniz. BES iptal dilekçesini Akbank şubesinde doldurduktan sonra çağrı merkezinden iptal talebinde bulunabilirsiniz.