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    • Haberler
    • 03.09.2022 23:01
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    • 03.09.2022 23:01
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    5.6.7 ve 9,10,11. sınıf bursluluk sınavı sonuç SORGULAMA EKRANI! meb.gov.tr bursluluk sınavı okul öğrenme 2022!

    Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlenecek. Öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Brsluluk sınav sonucu nasıl öğrenilir? İOKBS sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    5.6.7 ve 9,10,11. sınıf bursluluk sınavı sonuç SORGULAMA

    BNursluluk sınavının sona ermesiyle öğrenciler sınav sonuçları hakkında detayları merak ediyor. İşte bursluluk sınav sonucu öğrenme ekranı ve konu hakkında merak edilenler...

    BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

    Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.


        BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
        Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

        2022 BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
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        Haberler Haberler 5.6.7 ve 9,10,11. sınıf bursluluk sınavı sonuç SORGULAMA EKRANI! meb.gov.tr bursluluk sınavı okul öğrenme 2022!
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