2022 İOKBS bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS (PYBS) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı PUAN HESAPLAMA

2022 BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.