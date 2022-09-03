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    • Haberler
    • 03.09.2022 23:18
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    • 03.09.2022 23:18
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    2022 İOKBS bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS (PYBS) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı PUAN HESAPLAMA

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrenciler birçok detayı merak ediyor. Sınav puanını hesaplamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır? Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 İOKBS bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    Bursluluk sınavına girecek öğrenciler sınav hakkında birçok detayı merak ediyor. Puan hesaplaması yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte bursluluk sınavı puan hesaplama ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    2022 BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

    2022 İOKBS BURSLULUK SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

        a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB takviminde yer alan bilgiye göre 2022 bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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