2022 Eylül ayı Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu, BİTTİ Mİ? Türkiye Aile Destek Programı parası bugün YATTI MI, ne zaman yatacak?

Devlet sosyal yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ödemeler yapılıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden alındığı belirtilirken, Bakan Yanık e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini açıkladı. Başvuruda bulunup henüz ödemesini almayanlar ve ilk kez başvuru yapacak olanlar araştırmalara koyuldu. Peki 2022 Eylül ayı Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?
2022 EYLÜL AYI AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?
Aile Destek Paketi için başvurular devam ediyor. İşte, başvuru detayları;
TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.
Yanık, ilk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, geriye kalan hanelere ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplam 1,6 milyon haneye ulaşılacağını aktaran Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile 15 milyar liralık bir kaynağın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.
Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, "Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar" dedi.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI