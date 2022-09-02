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    • Haberler
    • 02.09.2022 16:48
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    • 02.09.2022 16:48
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    Twitter tek kelime akımı nedir? Twitter tek kelime akımını kim başlattı? OneWordTweet ne anlama geliyor?

    Tek kelimelik tweet akımı hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya platformu Twitter'daki tek kelimelik tweet paylaşım akımına katıldı. Erdoğan, "Türkiye" diye tweet attı. Peki, Twitter tek kelime akımı nedir? Twitter tek kelime akımını kim başlattı? OneWordTweet ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Twitter tek kelime akımı nedir?

    Tek kelimelik tweet akımı sosyal medyaya damga vurdu. Her yeni güne farklı bir gündem ile uyanan sosyal medyanın bugünkü gündemi ise "One Word Challange" oldu. Tek kelimelik tweet akımına sosyal medyada varlık gösteren pek çok kurumsal şirket de katkı sağladı. Peki, Twitter tek kelime akımı nedir? Twitter tek kelime akımını kim başlattı? OneWordTweet ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!

    Tek kelimelik tweet akımı, küresel haber platformu CNN'in resmi hesabından atılan bir tweet ile başladı. CNN'in Türkçesi 'son dakika' anlamına gelen "breaking news" ibaresi ile attığı tweet, pek çok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

    JOE BİDEN, MİCROSOFT, NASA VE DAHA PEK ÇOK ŞİRKET DAHİL OLDU

    CNN'in atmış olduğu bu tweet'in ardından ABD Devlet Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere pek çok hesaptan paylaşım yapıldı.

    Sosyal medyada tek kelimelik tweet akımı ( #OneWordTweet) başlatıldı. 'One Word Challenge' olarak isimlendirilen akım gün içinde trend oldu. Dünyaca ünlü şirketlerin başlattığı akımı uygulayanların sayısı artıyor. CNN tarafından dün paylaşılan 'breaking news' (Son dakika haberleri) şeklindeki paylaşım bir anda viral olunca yeni bir akım başladı. Bu paylaşımın ardından diğer dünyaca ünlü şirketler de kendilerini anlatan tek kelimelik paylaşımlar yapmaya başladı. Microsoft, NASA ve Starbucks gibi herkesin bildiği şirketler resmi Twitter hesaplarından benzer paylaşımlar yaptı. Hatta ABD Başkanı Joe Biden da tek kelimelik tweet akımına katılanlar arasına girdi.

        TEK KELİMELİK AKIM((ONEWORDTWEET) NEDİR?

        Sosyal medyada viral olan bu akımdan "Tek kelimelik tweet akımı" olarak bahsediliyor. ABD merkezli başlatılan tek kelimelik tweet akımında kişi, kurum veya kuruluşlar kendilerini en iyi anlatan kelimeyi tweet olarak atıyorlar. Akıma ünlü şirketler de katıldı. Böylece sosyal medyada viral hale geldi.

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        Haberler Haberler Twitter tek kelime akımı nedir? Twitter tek kelime akımını kim başlattı? OneWordTweet ne anlama geliyor?
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