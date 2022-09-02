Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 02.09.2022 09:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2022 09:23
    ABONE OL

    Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye parası ne kadar oldu?

    Eğitim öğretim ödeneği ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim çalışanlarına yönelik verilen eğitim öğretim ödeneğinin bu sene ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? 2022 2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim öğretim ödeneği ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

    Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? Okulların açılmasına kısa süre kala eğitim öğretim ödeneğinin henüz ödenmemiş olması sebebiyle eğitim çalışanları konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene verilen ve kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler haberimizde!

    EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

    Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

    EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev alan ücretli ve kadrolu öğretmenlere verilecek olan eğitim ödeneği/ kırtasiye parası için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        2022-2023 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

        Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmen hazırlık ödeneklerine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor. Buna bağlamda eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kardeşlerim dizisi
        Haberler Haberler Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye parası ne kadar oldu?
            SON DAKİKA