Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye parası ne kadar oldu?

Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? Okulların açılmasına kısa süre kala eğitim öğretim ödeneğinin henüz ödenmemiş olması sebebiyle eğitim çalışanları konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene verilen ve kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler haberimizde!
EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev alan ücretli ve kadrolu öğretmenlere verilecek olan eğitim ödeneği/ kırtasiye parası için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.