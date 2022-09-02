LGS lise taban puanları: MEB tarafından açıklanan LGS sınav sonuçları sonrasında 2020 LGS yüzdelik dilimleri ve boş kontenjanlar listesi merak konusu oldu. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. LGS kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu kapsamda meslek liseleri merak edildi. Peki, Meslek liseleri ne zaman açılacak? İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları - yüzdelik dilimleri! Meslek lisesi kayıt tarihleri...
LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
LGS kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
2022 YILI MERKEZÎ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCI ALAN LİSELERIN TABAN VE TAVAN PUANLARIYLA YÜZDELIK DILIMLERI TABLOSUNA ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ
LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.