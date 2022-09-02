GSB kura çekimi tamamlandı. İŞKUR tarafından noter huzurunda düzenlenen 1017 sürekli temizlik işçisi alımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı kura duyurusu yapmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi 31 Ağustos'ta yapıldı. Gözler bu kez GSB sözlü mülakata çevirldi. Peki GSB sözlü mülakat ne zaman, hangi tarihte, nasıl yapılacak? İşte Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları TIKLA SORGULA! İŞKUR 2022 GSB NOTER sonucu İSİM LİSTESİ ve diğer detaylar...
İŞKUR 2022 GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü 10:30'da yapıldı.
2022 GSB 1017 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN*
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü mülakata alınacak. Ancak mülakat tarihi henüz duyurulmadı. Sözlü sınav yeri ve tarihleri www.gsb.gov.tr internet sitesinde daha sonra ilan edilecek.
GSB MÜLAKAT SINAVLARI NASIL OLACAK?
1) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)
b) Genel kültür, (40 puan)
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
2) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.
3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.