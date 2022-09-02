İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? PYBS Bursluluk sınavında kaç soru var? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitim hayatında önemli bir yeri olan ve maddi destek sağlayan bursluluk kaç puan ile kazanılır? Sınav tarihine az bir zaman kalan bursluluk sınavında hangi konulardan sorumlu olunacak? Taban puanlar açıklandı mı? İşte merak edilen tüm bilgiler...
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
2022 - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sınav Giriş Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile erişime açıldı. Adaylar http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden T.C kimlik numaraları ile sınav yerlerini öğrenebilecekler.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.Meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.