İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? PYBS Bursluluk sınavında kaç soru var? İOKBS sınavı için gerekli belgeler neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitim hayatında önemli bir yeri olan ve maddi destek sağlayan bursluluk kaç puan ile kazanılır? Sınav tarihine az bir zaman kalan bursluluk sınavında hangi konulardan sorumlu olunacak? Taban puanlar açıklandı mı? İşte merak edilen tüm bilgiler...