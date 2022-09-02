KYK yurt sonuçları hakkında araştırmalar eylül ayının ilk gününden itibaren yoğunluk kazandı. Üniversite eğitimini şehir dışında alan öğrenciler 2022 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor ve sonuçlar için gelecek açıklamaya odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e- Devlet KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Kasapoğlu "2022-2023 eğitim yılında 415 bin 305 öğrencimiz yurt başvurusunda bulundu." ifadelerine yer verdi.
Kasapoğlu, "105 yeni yurt binasını pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız." dedi.
Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimize eklenecektir.