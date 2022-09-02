1 Eylül MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün açıklandı mı? e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 1 Eylül MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. 2022 yılında MEB tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. İşte atama sonuçları son dakika gelişmeleri...
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "27-31 Ağustos'ta tercihleri alacağız ve 1 Eylül'de de öğretmenlerimiz okullarına atanarak görevlerine başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. Buna göre 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül 2022 Perşembe günü ilan edilecek.
ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
99 BRANŞTA TOPLAM 19 BİN 969 ÖĞRETMEN ATANACAK
Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Buna göre; 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.
En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.