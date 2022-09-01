TFF saldırısını kim düzenledi? Şüpheliler yakalandı mı? İşte TFF saldırısı son dakika

TFFye yapılan silahlı saldırı sonrası olayın failleri merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkına araştırmalar oldukça hızlandı. İşte merak edilenler...
TFF SALDIRSINI KİM DÜZENLEDİ?
TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF'ye düzenlenen saldırı sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ali Yerlikaya, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Saldırıyı düzenleyenler hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.