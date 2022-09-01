TFF saldırısını kim düzenledi? Şüpheliler yakalandı mı? İşte TFF saldırısı son dakika

FENERBAHÇE

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz" denildi.

GALATASARAY

TFF'ye yönelik silahlı saldırının ardından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar konuyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını yayımladı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

ALANYASPOR

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerine yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.