Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası tercihleri nasıl, nereden yapılır? DHY (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) kura çekimi ne zaman?

Bakanlık, 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura ilanını yayımladı. İşte konu hakkında merak edilenler...
SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Bakan Fahrettin Koca, 106. dönem için Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
Buna göre 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alınıyor. Tercih süreci 7 Eylül günü saat 18:00'e kadar sürecek.