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    • Haberler
    • 01.09.2022 10:00
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    • 01.09.2022 10:00
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    ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022: Kimler YKS ek tercih hakkına sahip? YKS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? Ek tercih ücreti ne kadar?

    Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi lisan veya önlisans programına yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. Konuyla ilgili detaylar araştırılırken, kimlerin ek tercih yapma hakkında sahip olduğu da adayların merak ettiği bir diğer husus oldu. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Kimler YKS ek tercih hakkına sahip? YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022!

    Tercih hakkını kullanmayan ya da 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yerleşemeyip açıkta kalan adaylar, umutlarını boş kontenjanla belirlenen ek tercih sürecine bıraktı. Peki, kimler YKS ek tercih hakkına sahip? YKS tercihi yapmadan ek tercih yapılır mı? Ek tercih ücreti ne kadar? İşte detaylar!

    YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlandı. Bu doğrultuda YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

    EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

    Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

        YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

        YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

        Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

        KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

        Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

        Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
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        Haberler Haberler ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022: Kimler YKS ek tercih hakkına sahip? YKS ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? Ek tercih ücreti ne kadar?
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