Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 01.09.2022 15:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2022 15:18
    ABONE OL

    KYK burs başvuruları başladı mı? GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı? gsb.gov.tr e-Devlet KYK burs BAŞVURU EKRANI!

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi başvurularına dair detaylar Eylül ayının ilk gününden itibaren merak konusu oluyor. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Burs ve kredi için başvuru yapacak öğrenciler konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs, kredi ve yurt başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK burs başvuruları başladı mı?

    KYK burs, kredi başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrenci tarafından son dönemlerde merakla araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022-2023 KYK ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak. KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

    KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri,

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

        d) Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Öğretmen ataması sonrası Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon çağrısı
        Haberler Haberler KYK burs başvuruları başladı mı? GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı? gsb.gov.tr e-Devlet KYK burs BAŞVURU EKRANI!
            SON DAKİKA