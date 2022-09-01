EDHO'nun Hızır'ı bomba gibi dönüyor! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi o tarihte ekranlarda! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i ortalığı sallayacak!

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor..Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin fragmanı yayınlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman yayınlanacak sorusu yer alıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ SEZON NE ZAMAN?
Oktay Kaynarca'nın seyirci alışkanlığından dolayı başından beri salı günü yayınlanması istediği dizisi (yeni bir değişiklik olmazsa) kulislerde konuşulan bilgilere göre 20 Eylül Salı günü yayınlanacak.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin kadrosunda ise, Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas) ve Eren Vurdem (Azamet) gibi başarılı isimler yer alıyor.