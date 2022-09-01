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    • Haberler
    • 01.09.2022 18:39
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    • 01.09.2022 18:57
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    EDHO'nun Hızır'ı bomba gibi dönüyor! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi o tarihte ekranlarda! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i ortalığı sallayacak!

    Ben Bu Cihaza Sığmazam dizisi başrolünde Oktay Kaynarca ve usta oyuncu kadrosu ile yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Oktay Kaynarca'nın hayranları ve EDHO dizisini özleyenler bu müjdden sonra konu hakkında araştırmlarını hızlandırdı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam yayın tarihi ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    EDHO’nun Hızır’ı bomba gibi dönüyor!

    Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor..Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin fragmanı yayınlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman yayınlanacak sorusu yer alıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Oktay Kaynarca'nın seyirci alışkanlığından dolayı başından beri salı günü yayınlanması istediği dizisi (yeni bir değişiklik olmazsa) kulislerde konuşulan bilgilere göre 20 Eylül Salı günü yayınlanacak.

    Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm tanıtımı yayınlandı

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

    Dizinin kadrosunda ise, Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas) ve Eren Vurdem (Azamet) gibi başarılı isimler yer alıyor.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

        ATV'nin ekrana damga vurmaya hazırlanan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün intikamı öne çıkıyor devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

        OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

        Oktay Kaynarca, 1965 yılında Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakterini canlandırarak popüler oldu. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görülmüştür.
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        Haberler Haberler EDHO'nun Hızır'ı bomba gibi dönüyor! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi o tarihte ekranlarda! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i ortalığı sallayacak!
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