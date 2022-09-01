e Devlet KYK yurt başvuru sonuçları SORGULAMA! 2022-23 KYK yurt çıktığı nasıl öğrenilir? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yurt sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 24 Ağustos tarihinde başlayan yurt başvuruları 28 Ağustos'ta sona ermişti. Öğrenciler şimdi de sonuçların açıklamasını bekliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? İşte merak edilenler!
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimize eklenecektir.