20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları metrakla bekleniyordu. İşte 20 bin ücretli öğretmenlik atama sonuçları kontenjanları ve branş dağılımı
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR NASIL?
03/07/2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptğıı açıklama ile birlikte 20 bin sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı ve kontenjanlar duyurulmuştu. Bu çerçevede en çok atama yapılacak branşlar kontenjanlarıyla birlikte şu şekilde oluştu:
7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği
2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği
1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği
1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi
1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği
İŞTE 20 BİN ATAMA TABAN PUANLARI