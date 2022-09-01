20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları metrakla bekleniyordu. İşte 20 bin ücretli öğretmenlik atama sonuçları kontenjanları ve branş dağılımı

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR NASIL?



03/07/2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptğıı açıklama ile birlikte 20 bin sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı ve kontenjanlar duyurulmuştu. Bu çerçevede en çok atama yapılacak branşlar kontenjanlarıyla birlikte şu şekilde oluştu:

7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği

2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği

1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği