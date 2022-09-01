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    • Haberler
    • 01.09.2022 19:19
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    20 bin atama branş dağılımı nasıl? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik KPSS taban puanları!

    Sözleşmeli öğretmenlik atama töreni Cumhurbaşkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Atamalar yapıldı. Sonuçlar açıklandı. Adaylar e-Devlet üzerinden sonuç sorgulama yapmak için arama motorlarına yöneldi. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları...

    takvim.com.tr
    20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları AÇIKLANDI!

    20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları metrakla bekleniyordu. İşte 20 bin ücretli öğretmenlik atama sonuçları kontenjanları ve branş dağılımı

    20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR NASIL?


    03/07/2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptğıı açıklama ile birlikte 20 bin sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı ve kontenjanlar duyurulmuştu. Bu çerçevede en çok atama yapılacak branşlar kontenjanlarıyla birlikte şu şekilde oluştu:

    7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği
    2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği
    1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği


    1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi
    1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği

    İŞTE 20 BİN ATAMA TABAN PUANLARI
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    Haberler Haberler 20 bin atama branş dağılımı nasıl? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik KPSS taban puanları!
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