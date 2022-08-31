Safer ayının ilk gecesi neler yapılır? Safer ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte ile ilgili hadisler ve ayetler!

Müslüman alemi gündemde sıklıkla Safer ayında neler yapılır? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Muharrem ayının sona ermesinin ardından Hicri takvime göre ikinci önemli ay olan Safer ayının neden bela ayı olarak nitelendirildiği, önemi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Safer ayı nedir, yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? Tarihte acı şeylerin yaşandığı ve Müslüman vatandaşların sıkıntılar çektikleri Safer ayı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Safer ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Safer ayının ilk gecesi neler yapılır? Safer ayı ile ilgili hadisler ve ayetler!
SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR
Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM' aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;
1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi
Selam verdikten sonra:
7 defa "Estağfirullah El Azimé
11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.
SAFER AYI ZİKİRLERİ
" ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."
Anlamı:
"Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.."
"YA DAFİAL BELAYA İDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR."
Anlamı:
"Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter."