Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 31.08.2022 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2022 07:00
    ABONE OL

    Safer Ayında okunacak dualar Türkçe- Arapça, ilk Çarşamba kılınacak namazlar! Safer Ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2022?

    Safer Ayında okunacak dualar, kılınacak namazlar kısaca Safer Ayı ibadetleri gündemde yer alıyor. Safer Ayının gelmesiyle birlikte hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Safer Ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor 2022? Safer Ayı ibadetleri nelerdir? İşte Safer Ayında okunacak dualar Türkçe- Arapça, kılınacak namazlar...

    Safer Ayı ibadetleri nelerdir?

    Hicrî ayların ikincisi olan Safer Ayında yapılacak ibadetler merak ediliyor. 2022 yılında Safer Ayı 28 Ağustos'a denk geliyor. Hz. Muhammed'in Safer Ayında ettiği dua şöyledir; "Allahümme bârik lenâ bi duhulissafer vahtimlena bil' hayri ve'zzafer." Anlamı ise "Allah'ım! Safer ayının girişini bize mübarek eyle, hayır ve zaferle bu ayı bize tamamlat!"dır. Peki Safer Ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor 2022? İşte Safer Ayında okunacak dualar Türkçe- Arapça, ilk Çarşamba kılınacak namazlar!

    SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

    Safer Ayı 2022 yılında 28 Ağustos'ta başladı. 26 Eylül'e kadar da devam edecek.

    SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR?

    Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

    Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

    SAFER OKUNACAK DUALAR TÜRKÇE-ARAPÇA

    Safer ayında hangi dualar okunur ve hangi zikirler çekilir araştıranlara, Safer ayının kendine has bir ibadet şekli ya da duası olmadığını belirtelim. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.

    Bismillahirrahmanirrahim

    "E'ûzü bi'llâhi min şerri hâzâ'z-zamâni ve este'îzu bihi min şürûri sâiri'z-zamâni ve e'ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine'l-belâi fi hâzihi's-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fihâ ve ekrimnâ fi's-saferi yâ ekreme'l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi'ş-şuhûra 'aleyye bi's-selâmeti ve's-sa'âdeti ve li-ehli beytî ve li-'akribâî ve li-cemî'i ümmeti Muhammedin 'aleyhi's-salâtü ve's-selâmu bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli's-saferi vahtim lenâ bi'l-hayri ve'z-zafer."

    Anlamı:

    "Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.

    Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh'a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh'ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)'e bereket ve aydınlık kıl. Allâh'ım! Safer'in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle."

        SAFER AYI ZİKİRLERİ

        " ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."

        Anlamı:

        "Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.."

        "YA DAFİAL BELAYA İDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR."

        Anlamı:

        "Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter."

        "LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM"

        Anlamı:

        "Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."

        " ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."

        Anlamı:

        "Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.."

        SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA NAMAZI NASIL KILINIR, NE ZAMAN?

        Safer ayının ilk çarşamba namazı, 7 Eylül 2021 Salı gününü 8'ine bağlayan gece kılınır.

        Müslümanlar, sabah namazından (imsaktan) önce 4 rekat nafile namaz kılar.

        Safer ayı ilk çarşamba namazında her rekatta Fatiha'dan sonra 17 kere Kevser Suresi, 5 kere İhlas Suresi, 1 Felak Suresi, 1 kere de Nas Suresi okunup selam verilir. İşte Safer ayı ilk çarşamba namazı kılınışı...

        SAFER AYI İLK ÇARŞAMBA NAMAZININ KILINIŞI

        1. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

        2. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

        3. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

        4. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çalışmadan emeklilik
        Haberler Haberler Safer Ayında okunacak dualar Türkçe- Arapça, ilk Çarşamba kılınacak namazlar! Safer Ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2022?
            SON DAKİKA