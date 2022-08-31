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    • Haberler
    • 31.08.2022 22:08
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    • 31.08.2022 22:23
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    Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 yönetici atama sonuçları AÇIKLAYAN İLLER! İstanbul, Ankara, Osmaniye...

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklanmaya başlandı. Bingöl, Kars, Kayseri, Kırıkkale ve daha bir çok ilde 2022 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirme Sonuçları olarak da bilinen MEB yönetici atama sonuçları açıklandı. İşte MEB 2022 yönetici atama sonuçları AÇIKLAYAN İLLER...

    MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. MEB 2022 yönetici atama sonuçları il il açıklanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar internet arama motorlarında MEB 2022 yönetici atama sonuçları açıklanan illeri araştırıyor. İşte il il Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları listesi...

    MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklanmaya başlandı. Şuan için Bingöl, Kars, Kayseri, Kırıkkale için atama sonuçları açıklandı.

    İller yayınladıkça liste güncellenecektir.

    İŞTE MEB YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLAYAN İLLER LİSTESİ

    Açıklanan illerdeki "TIKLAYINIZ" ibaresi mavi ile işaretlenecektir.

    01 ADANA Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    02 Adıyaman Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    03 Afyon Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    04 Ağrı Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    05 Amasya Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    06 Ankara Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    07 Antalya Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    08 Artvin Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    09 Aydın Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    10 Balıkesir Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    11 Bilecik Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    12 Bingöl Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

    13 Bitlis Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        14 Bolu Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        15 Burdur Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        16 Bursa Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        17 Çanakkale Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        18 Çankırı Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        19 Çorum Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        20 Denizli Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        21 Diyarbakır Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        22 Edirne Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        23 Elazığ Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        24 Erzincan Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        25 Erzurum Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        26 Eskişehir Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        27 Gaziantep Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        28 Giresun Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        29 Gümüşhane Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        30 Hakkari Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        31 Hatay Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        32 Isparta Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        33 İçel(Mersin) Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        34 İstanbul Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        35 İzmir Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        36 Kars Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        37 Kastamonu Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        38 Kayseri Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        39 Kırklareli Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        40 Kırşehir Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        41 Kocaeli Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        42 Konya Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        43 Kütahya Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        44 Malatya Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        45 Manisa Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        46 K.maraş Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        47 Mardin Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        48 Muğla Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        49 Muş Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        50 Nevşehir Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        51 Niğde Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        52 Ordu Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        53 Rize Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        54 Sakarya Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        55 Samsun Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        56 Siirt Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        57 Sinop Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        58 Sivas Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        59 Tekirdağ Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        60 Tokat Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        61 Trabzon Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        62 Tunceli Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        63 Şanlıurfa Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        64 Uşak Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        65 Van Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        66 Yozgat Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        67 Zonguldak Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        68 Aksaray Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        69 Bayburt Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        70 Karaman Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        71 Kırıkkale Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        72 Batman Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        73 Şırnak Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        74 Bartın Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        75 Ardahan Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

        76 Iğdır Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

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        78 Karabük Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

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        81 Düzce Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 yönetici atama sonuçları AÇIKLAYAN İLLER! İstanbul, Ankara, Osmaniye...
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