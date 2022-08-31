Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 yönetici atama sonuçları AÇIKLAYAN İLLER! İstanbul, Ankara, Osmaniye...

Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. MEB 2022 yönetici atama sonuçları il il açıklanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar internet arama motorlarında MEB 2022 yönetici atama sonuçları açıklanan illeri araştırıyor. İşte il il Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları listesi...