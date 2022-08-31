Fırtına kopacak! Art arda sel, yıldırım, dolu, hortum uyarısı! İstanbul'a dolu yağacak mı?

İstanbullulara gelen uyarı mesajı sonrası vatandaşlar İstanbul'a dolu yağacak mı sorusuna cevap arıyor. İşte il il yapılan hava durumu uyarıları...
AFAD SMS'LE UYARDI
AFAD'dan da özellikle İstanbullulara uyarı mesajı geldi. Cep telefonlarına gönderilen SMS'te, "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." açıklamasında bulunuldu.
AKOM: 3 EYLÜL'E KADAR DİKKATLİ OLUNMALI
AKOm'dan yapılan uyarıda ise kentin bugün itibarıyla yağışlı havanın etkisi altına gireceği, 3 Eylül Cumartesi gününe kadar etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Akom'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek.Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem taşıyor. İBB ekipleri de tüm hazırlıklarını tamamlayarak, teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor." denildi.