DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar: 2022 DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

DGS tercih sonuçları hakkıdna aramalar hız kazandı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın ter döktüğü DGS sınavının ardından sonuçlar açıklandı ve tercih işlemleri başladı. 24 Ağustos'ta başlayan tercihlerin hangi tarihte sona ereceği araştırılırken bir yandan da DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih merek ediliyor. Peki 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri nereden ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...