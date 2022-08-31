DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar: 2022 DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

DGS tercih sonuçları hakkıdna aramalar hız kazandı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın ter döktüğü DGS sınavının ardından sonuçlar açıklandı ve tercih işlemleri başladı. 24 Ağustos'ta başlayan tercihlerin hangi tarihte sona ereceği araştırılırken bir yandan da DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih merek ediliyor. Peki 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri nereden ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
24 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Dikey Geçiş Sınavı tercihleri, 1 Eylül 2022 tarihinde son bulacak.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos-07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı.
Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.