Deprem mi oldu son dakika 2022? Büyük İstanbul depremi ne zaman? Büyük Marmara depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak?

Ege'de yaşanan deprem sonrası vatandaşlar İstanbul depremi hakkında detayları araştırmaya başladı. İşte büyük Marmara depremi hakkında tüm merak edilenler...
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK?
Ege Denizi'nde üst üste meydana gelen depremler vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Bu nedenle İstanbul için sık sık uyarısı yapılan Büyük İstanbul Depremi hakkında detaylar merak ediliyor. İşte uzmanlardan gelen açıklamalar...
'MİNİMUM 7.2, MAKSİMUM 7.6 DEPREM BEKLENİYOR'
Prof. Dr. Naci Görür, "1999 depremleri gerçekten yer bilimleri açısından enteresan. 1999 depremlerinin geleceği önceden söylenilmişti. 1967 Adapazarı depreminden sonra bilim insanları yaptıkları araştırmalarda Kocaeli mıntıkasında 7'den büyük bir deprem olma olasılığının fazlalaştığını söylediler. Elbette bir şey yapılmadı. 1999 depremi, 1997 senesinde uyarıldı. Bir gecede 20 binden fazla insan öldü. İstanbul'da yaptığımız uyarı hala devam ediyor, uyardığımız deprem hala gelmedi. Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre biz işin son evresine geldik.